Covid, misure precauzionali fino a 7 settembre

Mascherine e dispositivi anticontagio confermate fino al 7 settembre prossimo. Lo ha deciso il consiglio dei ministri nel dpcm che sarà in vigore dal 10 agosto. "Non vogliamo nuove restrizioni", sottolinea il premier Conte, secondo cui stiamo facendo bene, anche meglio di altri Paesi. Ma i contagi in Italia salgono ancora: 552 i nuovi casi nelle ultime 24 ore, boom in Veneto. Al via intanto il prossimo 24 agosto le sperimentazioni sull'uomo del vaccino made in Italy. Le prime dosi sono arrivate all'Istituto Spallanzani di Roma che cerca ora 90 volontari.