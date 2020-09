Covid in Italia: contagi in netta crescita, altri 10 morti

Quattro pazienti in meno in terapia intensiva, 39 in più i ricoverati con sintomi

(LaPresse) In forte crescita i contagi da coronavirus in Italia. Sono 1907 i nuovi positivi nelle ultime 24 ore - ieri erano 1585 - e con un numero leggermente inferiore di tamponi, 99.839 contro 101.773 di ieri. 10 le vittime, rispetto alle 13 della giornata precedente. Quattro pazienti in meno in terapia intensiva, mentre salgono di 39 unità i ricoverati con sintomi. 853 i guariti. Basilicata unica regione con zero nuovi casi, quelle con i dati peggiori sono sempre Lombardia, Campania e Lazio.