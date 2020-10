In Italia 5901 nuovi positivi e 41 vittime: Lombardia e Campania ancora le più colpite

Crescono in contagi in Italia, ma anche i tamponi. I nuovi casi sono 5901, contro i 4619 di ieri, ma i tamponi sono più di 112mila. Leggera crescita anche delle vittime, che oggi sono 41, il numero più alto registrato da giugno. In terapia intensiva sono ricoverate 514 persone, 62 più di ieri. Aumentano anche i ricoveri ordinari (+255).

La regione più colpita è ancora una volta la Lombardia, che registra un incremento di 1080 casi in 24 ore, di cui 440 a Milano. Segue la Campania con 635 casi e il Piemonte con 585.

