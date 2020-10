Covid, in Italia 5724 nuovi contagi e 29 morti

Ancora in salita la curva dei contagi da coronavirus in Italia. Il nuovo bollettino del Ministero della Salute registra 5724 nuovi casi nelle ultime 24 ore, quasi 400 più della rilevazione precedente, ma a fronte di un nuovo record di tamponi effettuati, oltre 133 mila. Ieri erano stati poco meno di 130 mila i test processati. Stabile il numero dei morti, 29, uno in più di venerdì. Le terapie intensive aumentano di tre unità mentre sono 250 in più le persone ricoverate con sintomi. La Regione con più nuovi positivi è la Lombardia, 1140, seguita da Campania, 664, e Veneto 561.

