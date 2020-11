Covid in Italia, 32.616 nuovi casi e 331 decessi

Sono 32.616 i nuovi contagi da coronavirus in Italia nelle ultime 24 ore con 191 mila tamponi secondo i dati diffusi dal Ministero della Sanità. Il calo rispetto a ieri è di 7195 unità, ma sono anche 40 mila in meno i test processati. 331 i decessi, in calo rispetto ai 425 di sabato. I pazienti in terapia intensiva aumentano invece di 115 unità, mentre sono 1.331 i nuovi ricoveri negli altri reparti Covid. La Lombardia è ancora la Regione col maggior incremento di nuovi casi (6.318), seguita da Campania (4.601) e Piemonte (3.884).