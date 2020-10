Covid, impennata di casi in Lombardia: 1844 in 24 ore

Secondo i dati diffusi dalla Regione Lombardia, sono 1.844 i nuovi positivi al coronavirus nella regione, su 29.048 tamponi effettuati. I morti sono 17, per un totale di 17.011. Di questi, 1032 sono solo nella provincia di Milano e 504 in città.

Dei 1.844 nuovi positivi, 189 sono 'debolmente positivi' e 13 a seguito di test sierologico. I guariti o dimessi sono 865, che portano il totale a 84.415, di cui 1.522 dimessi e 82.893 guariti. Crescono di 2 unità i ricoveri in terapia intensiva, portando il totale a 64. I ricoverati non in terapia intensiva sono 645, 99 in più rispetto a ieri.

