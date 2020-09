Covid, il bollettino di oggi: crescono i contagi ma diminuiscono i morti

Inferiore il numero dei tamponi eseguiti rispetto a ieri: 14 persone in più in terapia intensiva

Crescono i nuovi contagi delle ultime 24 ore. Sono 1597 i casi di coronavirus, oltre 100 in più rispetto i 1434 di ieri. Una crescita ancora più rilevante considerando che i tamponi processati sono stati meno: 94.186 contro i 95.990 del giorno prima. Scende invece il numero dei decessi, che sono 10, per un totale di 35.587. Crescono invece i ricoveri: 58 nuovi ricoveri ordinari e 14 in terapia intensiva. La Lombardia è ancora la regione con più nuovi casi (245), seguita dalla Campania (180) e dal Lazio (163). La Val d'Aosta registra ancora zero contagiati, come ieri.

