Covid, giù positivi e tamponi in Italia

Sono 26 le nuove vittime: 30 persone in più in terapia intensiva

Lieve flessione per il numero dei nuovi casi di Coronavirus nelle ultime 24 ore in Italia: sono 5.456 e 26 le vittime I tamponi processati sono stati però "solamente" 104.658 28.246 in meno rispetto a ieri. I pazienti ricoverati in ospedale con sintomi sono 4.519, di cui 420 in terapia intensiva: 30 persone in più rispetto a ieri. le Regioni più colpite sono Lombardia, con 1032 casi, seguita dalla Campania con 633 e dalla Toscana che ne conta 517.