Covid, giù nuovi positivi e tamponi in Italia

Lieve flessione per il numero dei nuovi casi di Coronavirus registrati nelle ultime 24 ore in Italia: sono 5.456. Ieri erano stati 5.724. Il totale dall'inizio della pandemia è ora di 354.950. Lo comunica il ministero della Salute nel consueto bollettino. In calo di tre unità le vittime: sono state 26. Il totale dei decessi sale a 36.166. I tamponi processati sono stati però "solamente" 104.658 ben 28.246 in meno rispetto a ieri. I pazienti ricoverati in ospedale con sintomi sono 4.519, di cui 420 in terapia intensiva: 30 persone in più rispetto a ieri. Per quanto riguarda i contagi le Regioni più colpite sono Lombardia, con 1032 casi, seguita dalla Campania con 633 e dalla Toscana con 517.

