Covid, dottoresse Palermo: "Alcune notti sveglie alle 3 con gli incubi"

(LaPresse) Sono 1487 i contagi registrati in Sicilia nelle ultime 24 ore e 9839 i tamponi processati. Rispetto alla prima ondata "ora è molto più dura, è stata un escalation continua e ora siamo inondati", ha detto Barbara Simone, la dottoressa assunta 7 mesi fa all'ospedale Civico per l'emergenza Covid-19. "Ci siamo fiondati qui per aiutare vista l'emergenza e la carenda di personale in pronto soccorso", ha continuato. E' dura, "alcuni giorni ti svegli alle 3 di notte con gli incubi, altri invece esci di qui e ti senti sereno perchè sai che i tuoi pazienti sono migliorati", ha raccontato Celeste, un'altra giovane dottoressa impiegata nella cura dei malati di Covid-19 all'ospedale Civico di Palermo.