Covid, da oggi test rapidi a Fiumicino

Al via da oggi i test rapidi all'aeroporto di Fiumicino per chi rientra da Croazia, Spagna, Malta e Grecia. Circa 2000 le persone attese nello scalo romano, di ritorno da Paesi ad alta incidenza di contagio. Ieri ospedali in tilt e Bergamo e Napoli a causa delle lunghe file di persone che si sono sottoposte al tampone obbligatorio dopo essere tornate da vacanze all'estero, come previsto dall’ordinanza del ministero della Salute. Intanto continuano a crescere i nuovi casi di coronavirus in Italia: 629, mai così tanti dal 23 maggio scorso. In Veneto, Lombardia ed Emilia-Romagna i numeri più alti. Appello ai giovani del ministro Speranza: "Usate tutte le cautele possibili".