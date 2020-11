Covid, Campania e Toscana diventano zona rossa

Cambia la mappa del rischio di contagio da Coronavirus in italia, con Campania e Toscana che entrano a far parte delle zone rosse, mentre Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia e Marche diventano arancioni. Solo 5 le regioni che rimangono gialle. L'ordinanza firmata ieri sera dal ministro Speranza dopo il confronto con la cabina di regia, entrerà in vigore dal 15 novembre. "So che stiamo chiedendo ancora sacrifici, ma non c'è altra strada se vogliamo ridurre il numero dei decessi", ha scritto il ministro su Facebook. E' ancora scontro con i presidenti di Regione: per il campano De Luca l'esecutivo genera caos, il governatore toscano Giani si dice amareggiato.