Covid Bergamo, PM sentiranno Conte e Lamorgese

I pm di Bergamo sentiranno, come persone informate sui fatti, il premier Conte e i ministri della Salute Roberto e dell'Interno Luciana Lamorgese. L'audizione sarà incentrata sulla mancata istituzione della zona rossa nei comuni di Nembro e Alzano Lombardo e potrebbe tenersi a Roma secondo quanto trapelato. L'inchiesta è la stessa per la quale erano stati ascotati a fine maggio il Governatore della Lombardia Attilio Fontana e l'assessore al Welfare Giulio Gallera. Anche i due amministratori erano stati convocati come testimoni e avevano sostenuto come la decisione sull'istituzione di una zona chiusa spettasse al governo. Stamattina in procura parenti delle vittime della zona hanno presentato le prima 50 denunce: "chi ha sbagliato deve pagare" ha detto ai cronisti Luca Fusco, presidente del Comitato "Noi denunceremo".

