Covid, altri 37.809 contagi in Italia: 446 i nuovi decessi

Sono 37.809 i nuovi contagi da Coronavirus registrati nel nostro Paese nelle ultime 24 ore, secondo i dati comunicati dal ministero della Salute. Il totale dall'inizio della pandemia è ora di 824.879 positivi in Italia. I decessi sono stati 446, 1 in più rispetto a quelli di ieri. Tamponi da record: 234.245 quelli processati, circa 15mila in più rispetto a ieri. Sale il rapporto positivi/tamponi ora al 16,14%. Cresce ancora il numero dei pazienti in terapia intensiva: 124 i nuovi ingressi (ieri erano 99), in totale sono 2515

