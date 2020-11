Covid, altri 34.500 contagi in Italia: 445 i decessi

Quasi 220mila i tamponi processati: sale di 99 unità il numero dei pazienti in terapia intensiva

Sono 34.505 i nuovi contagi da Coronavirus nelle ultime 24 ore in Italia. A comunicarli è stato il Direttore Generale della Prevenzione del ministero della Salute, Gianni Rezza. 445 invece i decessi in ascesa netta rispetto a ieri quando erano stati 352. Sono 219.884 i tamponi processati. I pazienti in terapia intensiva salgono a 2.391 (+99 nelle ultime 24 ore).

