Covid, Agenzia Entrate: "Bonifici per quasi 965 milioni a oltre 200mila imprese"

Sono gli aiuti disposti per le aziende più colpite dalle misure anti Covid nella seconda ondata. A Roma nuovo incontro governo-regioni sul decreto ristori bis

Via libera ad aiuti per oltre 964 milioni di euro a favore delle imprese più colpite dalle misure di contenimento della seconda ondata di epidemia Covid-19. Lo ha comunicato l'Agenzia delle Entrate. "Il direttore Ernesto Maria Ruffini - si legge nella nota dell'ente - ha dato disposizione alle proprie strutture operative di inviare i mandati di pagamento per un importo totale di 964,8 milioni di euro a favore delle 211.488 imprese".

"Per 154mila bar, pasticcerie, gelaterie e ristoranti sono stati disposti bonifici per un importo di oltre 726 milioni di euro; circa 25mila sono i soggetti che offrono servizi di alloggio, per i quali è stato disposto il pagamento di oltre 106 milioni di euro. Sono circa 9mila i beneficiari che operano nelle attività sportive e di intrattenimento e nel trasporto. Tra le altre attività con più erogazioni spiccano quelle artistiche (2.935), quelle di supporto alle imprese (1.482) e quelle professionali (1.206)", si legge ancora nel comunicato dell'Agenzia.

Secondo quanto si apprende intanto è iniziato a Roma un nuovo incontro di coordinamento Governo-Regioni sul decreto ristori bis approvato la notte scorsa in Consiglio dei ministri. Il ministro Francesco Boccia ha convocato i presidenti di regione per un'informativa a riguardo, in collegamento anche i ministri dell'Economia Roberto Gualtieri e dei Trasporti Paola De Micheli, il commissario Domenico Arcuri e il capo della Protezione Civile Angelo Borrelli. Tra i presidenti collegati ci sono Stefano Bonaccini, Luca Zaia, Massimiliano Fedriga, Nino Spirlì, Donato Toma, Donatella Tesei, Arno Kompatcher e Maurizio Fugatti.

