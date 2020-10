Covid, 9338 casi ma calano i tamponi: 73 morti

Sono 9.338 i nuovi casi di coronavirus in Italia, che portano il totale dei casi italiani a 423.578. Sono 73 i decessi (36.616 quelli dall'inizio della pandemia). Sono 98.862 i tamponi effettuati, in netto calo rispetto a ieri: circa 47 mila in meno. Ieri i positivi erano stati 11.705. In Lombardia i casi sono 1.687, in Campania 1.593, in Piemonte 933 e in Lazio 939.

Sono 134.003 gli attualmente positivi, con un incremento di 7.766 rispetto a ieri. Quarantasette invece i nuovi ricoveri in terapia intensiva, ieri erano stati 45.

