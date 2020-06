Covid, 321 nuovi contagiati: i 3/4 in Lombardia

Il presidente del Consiglio Conte, in conferenza stampa, ha parlato al Paese nel giorno della riapertura degli spostamenti dopo il lockdown. "A distanza da circa un mese dal 4 maggio i numeri possiamo dirlo con relativa prudenza ma con chiarezza sono incoraggianti" ha detto il premier. "Ci meritiamo il sorriso e l'allegria dopo settimane di duri sacrifici. Rimane stabile il numero dei nuovi positivi al Coronavirus in Italia +321 oggi contro i 318 di ieri. Il dato che cambia è la distribuzione dei contagi, se ne contano infatti 237 nella sola Lombardia, che registra quindi sul suo territorio i 3/4 del dato netto. 9 Regioni sono a 0 mentre 3 sono a 1 solo contagio in più. Tornano a salire i morti, 71, contro i 55 comunicati ieri. In costante calo i ricoverati in terapia intensiva.