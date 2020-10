Covid, 31.084 nuovi contagi, 199 morti in 24 ore: 95 nuovi ricoveri in terapia intensiva

Record di contagi e di tamponi nelle ultime 24 ore in Italia. Sono 31.084 i nuovi casi, secondo l'ultimo bollettino del ministero della Salute: 201.452 i tamponi effettuati. Schizza al 15,4% il tasso positivi-tamponi effettuati. Sono 199 i pazienti deceduti nelle ultime 24 ore, 95 i nuovi ricoveri in terapia intensiva: lo ha anticipato in conferenza stampa Gianni Rezza, Direttore del Dipartimento di Malattie Infettive dell'Iss.



Coronavirus, Brusaferro (Iss): In alcune regioni scenario 4



"L'epidemia sta correndo in tutti i Paesi europei. In Italia i dato è in crescita in tutte le Regioni. Lo scenario 4 è stato raggiunto in alcune Regioni, la situazione è grave e si traduce in una estrema difficoltà di tracciamento". Lo ha detto il presidente dell'Istituto Superiore di Sanità, Silvio Brusaferro, nel corso di un incontro con la stampa per illustrare l'andamento della pandemia in Italia.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata