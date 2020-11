Covid: 29.907 nuovi contagi in 24 ore, 208 decessi

Sfiorano quota 30mila i contagi delle ultime 24 ore in Italia, con 29.907 nuovi casi e 208 decessi. Calano i tamponi processati a 183.457, 32mila in meno rispetto a ieri. La Lombardia è la regione più colpita con 8.607 nuovi positivi, seguita dalla Campania e dalla Toscana. E in mattinata il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha ricordato le vittime del covid nel cimitero di Castegnato, in provincia di Brescia dove venne vandalizzata la lapide dedicata proprio ai morti del virus. "Sono qui per rivolgere un pensiero ai tanti morti in solitudine".