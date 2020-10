Covid: 26.831 nuovi contagi, 217 morti in 24 ore

Sono 26.831 i nuovi casi di Covid in Italia e 217 i morti delle ultime 24 ore. I tamponi sono ancora più di 200 mila, il tasso positivi-tamponi sale quindi al 13,3%. Sempre molto alto il dato della Lombardia, che rimane la regione con più contagi con 7.339 i nuovi casi e 57 decessi, seguita dalla Campania con 3.103 nuovi casi e dal Piemonte con 2.585 covid positivi. I ricoverati in terapia intensiva sono 115 in più rispetto a ieri, mentre i pazienti ricoverati con sintomi sono 15.964.