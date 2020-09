Covid, +1.786 casi e 23 decessi

Sono 1.786 i nuovi contagi da coronavirus in Italia, in base all'ultimo bollettino del ministero della Salute. Ieri erano stati 1.640. Sono invece 23 i decessi nelle ultime 24 ore contro i 20 del giorno precedente. Il totale dei contagi sale quindi a 304.323. Sono 108 mila i tamponi effettuati.

Sono invece 1.097 i dimessi/guariti, che portano il totale dall'inizio della pandemia a 221.762. Sono invece 46.780 gli attualmente positivi, con un incremento di 666

La situazione più grave in Veneto, dove sono 248 i nuovi casi. Sono invece 230 quelli in Lazio e 229 quelli registrati in Lombardia. Come ieri, i nuovi casi si sono verificati in tutte le regioni italiane.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata