Covid, 197 casi e 53 decessi nelle ultime 24 ore

Sono 197 i nuovi casi di coronavirus in Italia, in diminuzione rispetto a ieri quando i nuovi positivi registrati erano stati 270. In calo anche i decessi: sono 53 le vittime nelle ultime 24 ore (ieri erano state 72) per un totale da inizio emergenza di 33.899. Secondo i dati odierni della Protezione Civile i tamponi processati nell’ultimo giorno sono 49.478 contro i 72.485 di ieri. Scendono di 615 gli attualmente positivi nel nostro Paese dove invece si registrano 759 guariti. È ancora una volta la Lombardia la regione dove si registra la maggior parte dei nuovi casi e dei decessi: le persone positive al Covid-19 nelle ultime 24 ore sono 125 mentre le vittime 21.