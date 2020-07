Covid-19, torna a salire il numero dei contagi e dei morti

I dati del Ministero della Salute: 234 nuovi positivi e 9 decessi, di cui 8 in Lombardia. Lieve aumento dei ricoverati in terapia intensiva. Nessun contagio in sette regioni e nella Provincia di Trento

Torna a salire il numero dei contagi e dei decessi in Italia a causa del coronavirus. Secondo l'ultimo bollettino diffuso dal Ministero della Salute, sono 234 i nuovi positivi registrati nel Paese nelle ultime 24 ore (ieri erano stati 188) nonostante il numero più basso di tamponi processati (38.259 contro i 45.931 di ieri). Sette le regioni – oltre alla Provincia di Trento – che non hanno registrato alcun contagio.

Risale anche il numero dei morti, che sono stati 9, due in più di quelli registrati ieri. Di questi, ben 8 sono deceduti in Lombardia, l'88,8% del totale odierno. Sono 18, però, le regioni in cui non si sono registrate vittime.

Sono 68 i pazienti ricoverati in terapia intensiva in Italia, uno più rispetto a ieri. Sono 50 in meno, invece, i ricoverati con sintomi, che scendono a 776 unità.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata