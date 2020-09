Covid-19, salgono i casi ma è boom di tamponi

Aumentano i casi di Covid-19 in Italia. I nuovi contagi sono 1733 su 113.085 tamponi in crescita rispetto ai 1397 delle 24 ore precedenti quando però i test processati erano stati 92.790 test. I decessi sono 11, uno in più di giovedì per un totale di 35.518 morti dall'inizio dell'emergenza. I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 121, oggi uno solo in più, ieri erano stati 11. 102 nelle ultime 24 ore i ricoverati con sintomi, per un totale di 1.607

