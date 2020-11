Covid-19: salgono ancora i contagi, 353 morti. In serata il nuovo DPCM

Torna a salire la curva dei contagi da coronavirus in Italia. I nuovi positivi sono 28.244, quasi seimila in più rispetto a ieri. Gli attuali positivi sono 418.142, un numero mai registrato durante la prima ondata. Processati 182.287 tamponi. Il tasso di positività è del 15,49%. Le regioni più esposte rimangono la Lombardia, il Piemonte e la Campania. Molto alto il numero dei decessi, 353, 120 in più rispetto a ieri. Era dal 6 maggio (quando furono 369) che non si registrava un numero così alto di vittime. Il totale dei morti sale a 39.412. Sono 203 in più i ricoveri in terapia intensiva, per un totale di 2.225 pazienti. Previsto in serata il nuovo DPCM firmato dal premier Conte.