Covid-19: salgono ancora i contagi, 205 i morti

Salgono ancora i contagi da coronavirus in Italia. Secondo gli ultimi dati diffusi dal Ministero della Salute, sono 24.991 i nuovi positivi, a fronte di 198.952 tamponi processati. Il rapporto tra contagi e test effettuati è al 12,5 per cento. I maggiori incrementi si registrano in Lombardia (con 7.558 casi) e in Piemonte (2.827). I decessi sono 205. Rispetto a ieri i ricoveri in terapia intensiva sono aumentati di 125 unità, per un totale di 1.536 pazienti, mentre quelli nei reparti ordinari sono 1.026 in più.