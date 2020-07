Covid-19, nuovo record di contagi in un giorno nel mondo

Nuovo record negativo di nuovi contagi da coronavirus nel mondo in un solo giorno. Secondo l'ultimo bilancio diffuso dall'Organizzazione Mondiale della Sanità, sono 259.848 i nuovi positivi registrati nelle ultime 24 ore in tutto il pianeta. Si tratta del maggior incremento in un giorno dall'inizio della pandemia.

I Paesi dove la curva di contagio è aumentata di più sono gli Stati Uniti, il Brasile, il Sudafrica e l'India.

Il bilancio globale dei decessi è salito di 7.360 unità, il più grande aumento giornaliero dallo scorso 10 maggio.

