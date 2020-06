Covid-19, l'indice Rt torna sopra uno in Lazio

(LaPresse) - Resta sotto quota 1 l'indice di contagio Rt in tutte le Regioni italiane tranne in Lazio, dove si registra un 1,12 a causa dei focolai a Roma alla clinica San Raffaele Pisana e alla Garbatella. E' quanto emerge dal report settimanale di monitoraggio della fase 2 di ministero della Salute e Istituto superiore di sanità. "In tutta la Penisola - si legge nel rapporto, riferito alla settimana 8-14 giugno - sono stati diagnosticati nuovi casi di infezione, con casi in aumento rispetto alla precedente settimana di monitoraggio in diverse Regioni. La Lombardia è a 0,82, in miglioramento rispetto allo 0,90 della scorsa settimana, il Veneto segna 0,69. Molto basse Sardegna (0,03) e Calabria (0,04).