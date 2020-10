Covid-19, Italia: due casi sospetti nel gruppo squadra

Attesa per l'esito dei nuovi tamponi: domani gli Azzurri sono impegnati contro l'OIanda a Bergamo per la Nations League

Il Covid-19 arriva nel ritiro della Nazionale a Bergamo, dove domani sera gli Azzurri affronteranno l'Olanda in un match valido per la Nations League.

Dall'ultimo test effettuato sui calciatori, sarebbero emersi due casi sospetti di coronavirus. Ora è atteso l'esito del nuovo giro di tamponi effettuato su tutti i giocatori e lo staff tecnico guidato da Roberto Mancini.

La scelta del Gewiss Stadium per la sfida dell'Italia contro gli Orange era stata fatta anche con valore simbolico per il dramma della pandemia vissuto in modo particolare dalla città (e provincia) di Bergamo.

