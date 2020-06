Covid-19 in Italia: risalgono i nuovi positivi e i decessi

Nelle ultime 24 ore 190 contagi e 30 morti: nessuna vittima in 11 regioni e zero contagi in cinque. I pazienti guariti sono 1526

Leggera risalita nel numero dei contagi e dei decessi per il coronavirus, in Italia, nelle ultime 24 ore. Secondo l'ultimo bollettino diffuso dalla Protezione Civile, sono 190 i nuovi positivi nel Paese, mentre ieri erano stati 122. Di questi, il 46,3 per cento (88) sono stati riscontrati in Lombardia.

Anche i decessi aumentano: sono 30, dodici in più rispetto a ieri. Tuttavia, non si registra alcuna vittima in 11 regioni: Veneto, Marche, Campania, Sicilia, Abruzzo, Trentino Alto-Adige, Sardegna, Valle d'Aosta, Calabria, Molise, Basilicata. La Provincia di Trento ha eliminato 61 decessi dai conteggi precedenti per un "ricalcolo" che, al momento, non è stato spiegato.

In 5 regioni non si segnalano nuovi contagi: si tratta della Puglia, Friuli-Venezia Giulia., Calabria, Molise e Basilicata, oltre alla Provincia di Trento.

I pazienti guariti sono 1.526, per un totale di 186.111, mentre sono 8 quelli che hanno lasciato la terapia intesiva. Gli attualmente positivi sono in calo di 918 unità.

Abbastanza alto il numero dei tamponi effettuati, che sono stati 53.266.

