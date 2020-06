Covid-19 in Italia, calo di casi e morti: miglior dato da inizio pandemia

(LaPresse) - Sono 122 i nuovi casi di Covid-19 in Italia nelle ultime 24 ore, dei quali 62 in Lombardia. Lunedì erano 218. 41.135 i tamponi processati. Il totale dei casi sale così a 238.833, come emerge dal bollettino della Protezione civile. E' il dato migliore dall'inizio dell'epidemia a febbraio. Scende anche il numero dei morti, 18. Ieri erano 23. I decessi totali da inizio pandemia sono. 34.675. I guariti da ieri sono 1.159, per un totale di 184.585.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata