Covid-19 in Italia: 296 nuovi positivi, 34 decessi

Il trend della pandemia nel nostro Paese è in linea con i dati degli ultimi giorni: dimezzato rispetto a ieri il numero dei pazienti guariti

È sostanzialmente stabile il trend della pandemia di coronavirus in Italia. I nuovi dati diffusi dal Ministero della Salute in collaborazione con la Protezione Civile sono in linea con quelli degli ultimi giorni, con una leggera crescita dei nuovi positivi e dei decessi.

Nelle ultime 24 ore i nuovi contagi sono 296 (ieri erano stati 190). Gli oltre 100 casi in più sono in parte dovuti ai numeri arrivati dalla Lombardia – oggi i nuovi positivi sono 170, mentre ieri erano 88 – e ai focolai che si sono sviluppati a Bologna e a Mondragone, in provincia di Caserta.

Le persone decedute sono 34, mentre ieri erano state 30.

I pazienti guariti sono 614, praticamente la metà rispetto a ieri, quando erano stati 1.526.

Le persone in terapia intensiva sono 103, quattro in meno rispetto a ieri.

I casi totali sono 239.706, di cui 186.725 i guariti, con gli attualmente positivi che sono 18.303.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata