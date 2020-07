Covid-19, in Italia 129 nuovi casi e 15 morti

Cala ancora la curva di contagio da coronavirus in Italia. Anche oggi i nuovi positivi sono sotto quota 200, come già accaduto ieri: secondo i dati diffusi dal Ministero della Salute, i casi registrati nelle ultime 24 ore sono stati 129. Ieri erano stati 190. I casi totali salgono a 244.752.

Dei nuovi positivi, 34 sono in Lombardia (che registra un decesso), 22 in Veneto, 18 in Emilia Romagna, 12 in Liguria. Nessun nuovo caso in Valle d'Aosta Molise, Puglia, Basilicata, Calabria, e Sardegna.

Aumenta ancora, invece, il numero dei decessi: oggi sono 15, due in più di quelli registrati ieri. Il totale delle vittime sale così a 35.073.

Gli attualmente positivi calano di 156 unità, per un totale odierno di 12.248. I pazienti guariti sono 269 in più rispetto a ieri, per un totale di 197.431.

I pazienti in terapia intensiva sono 49, due in più rispetto a ieri. I ricoverati con sintomi sono 732 – 13 in meno rispetto ai dati di ieri – mentre quelli in isolamento domiciliare sono 11.467 (-181).

I tamponi processati nelle ultime 24 ore sono stati 43.110.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata