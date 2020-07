Covid-19: diminuiscono i contagi, dimezzati i decessi

Cala la curva di contagio da coronavirus in Italia. Secondo gli ultimi dati diffusi dal Ministero della Salute, i nuovi positivi sono 252, in decisa flessione rispetto ai 306 registrati ieri. Il numero dei casi totali sale così a 245.590.

Si dimezza rispetto a 24 ore fa, invece, il numero dei decessi, che sono 5, per un totale che sale a 35.097.

Gli attualmente positivi sono 12.301, 103 in meno rispetto all'ultimo rilevamento. I pazienti ricoverati con sintomi sono 713 (nessuno in più rispetto a 24 ore fa); di questi, 46 si trovano in terapia intensiva (ieri erano 49).

I dimessi e i guariti sono 350, facendo salire il totale a 198.192

Speranza: Quarantena per chi arriva da Romania e Bulgaria

"Ho appena firmato un’ordinanza che dispone la quarantena per chi negli ultimi 14 giorni abbia soggiornato in Romania e Bulgaria. Questa misura è già vigente per i Paesi extra Eu ed extra Schengen. Il virus non è sconfitto e continua a circolare. Occorre ancora grande prudenza". Lo ha scritto su Twitter il ministro della Salute Roberto Speranza.

