Covid-19, contagi in leggera flessione: 878 nuovi positivi e 4 morti

Anche oggi cala la curva dei contagi da coronavirus in Italia. Secondo gli ultimi dati diffusi dal Ministero della Salute, i nuovi positivi sono 878, settantacinque in meno rispetto a ieri. Nel computo odierno dei contagi non vengono però conteggiati i 182 casi riscontrati stabilimento Aia di Vazzola, in provincia di Treviso. Il numero complessivo di persone che hanno contratto il Covid-19 in Italia sale così a 261.174.

Le regioni con più casi sono Lazio (143), Campania (138), Lombardia e Veneto (119). L'unica regione senza nuovi positivi è il Molise, che non registra casi per il secondo giorno consecutivo.

Decisamente più alto il numero dei tamponi processati, 72.341, oltre 26mila in più rispetto a ieri.

Stabile il numero dei decessi, quattro come ieri, che porta il totale dei morti a 35.445 dall'inizio della pandemia.

Sale di una unità il numero di pazienti ricoverati in terapia intensiva, che sono 66.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata