Covid-19, calano i contagi e i decessi in Italia

Scende sotto quota mille il numero dei contagi da coronavirus in Italia. I nuovi positivi sono 953, 257 in meno di ieri, ma è in netto calo il numero dei tamponi, che sono stati 45.914. Le regioni con più casi sono Lazio, Emilia-Romagna, Veneto e Campania. Tre regioni non segnalano nuovi casi: Valle d'Aosta, Molise e Basilicata. Diminuisce il numero dei decessi, quattro, rispetto ai sette di ieri, ma anche quello dei guariti, 192 contro i 267 di ieri. Quattro i pazienti in meno in terapia intensiva, che sono 65.