Covid-19, calano i contagi e i decessi: 1.587 nuovi positivi e 15 morti

In diminuzione il numero dei tamponi, quasi 20mila in meno rispetto a ieri. Mancano i dati dell'Abruzzo

Calano i contagi e i decessi da coronavirus in Italia. Secondo l'ultimo bollettino diffuso dal Ministero della Salute, sono 1.587 i nuovi positivi registrati nelle ultime 24 ore. Ieri erano stati 1.638. Il totale delle persone che sono state colpite dal Covid-19 sale così a 298.156.

I decessi sono 15, nove in meno rispetto a 24 ore fa. Da inizio pandemia sono morte complessivamente 35.707 persone.

Più basso il numero dei tamponi processati, che sono stati 83.428, ben 19.795 in meno rispetto a ieri.

I pazienti ricoverati con sintomi sono 2.365, 15 in meno rispetto a ieri. Di questi, 222 si trovano in terapia intensiva: sono sette in più rispetto a 24 fa.

Nel conteggio odierno dei casi mancano i dati dell'Abruzzo: è stato impossibile, per la Regione, elaborare i nuovi contagi, che saranno aggiornati lunedì 21 settembre.

