Covid-19, calano i casi ma aumentano i morti. Zero decessi in 11 regioni

Si mantengono sostanzialmente in linea con gli ultimi giorni i dati dell'epidemia di Covid-19 in Italia, diffusi oggi dalla Protezione Civile. 416 i nuovi positivi su 69.342 tamponi effettuati, in calo rispetto al giorno precedente, quando erano i contagiati erano 516. Aumentano invece i decessi 111, rispetto agli 87 registrati giovedì, per un totale di 33.340. Sono 2.789 i guariti, con 2.484 attualmente positivi in meno.

Per quanto riguarda la Lombardia, la regione più colpita, i nuovi casi sono 221, il 53% del totale del Paese mentre i morti 67, il 60% dei nuovi decessi registrati su scala nazionale. Oggi per la prima volta sono 11 le regioni senza nemmeno una vittima.

