Covid-19, allarme ISS: "Peggioramento progressivo"

La nuova impennata dei contagi da coronavirus fa superare in Italia i mille nuovi casi in 24 ore: sono 1.071, mai così tanti dal 12 maggio scorso. ll Lazio è la Regione in cui si conta il maggior numero di nuovi positivi, 215. Ma il 45% arriva dallo screening di rientro dalla Sardegna. "Servono tamponi agli imbarchi dei traghetti", auspica il governatore del Lazio Zingaretti. E l'Istituto superiore di Sanità lancia l'allarme: "L'Italia si trova in una fase epidemiologica di transizione con tendenza ad un progressivo peggioramento".