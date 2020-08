Covid-19, 629 nuovi positivi e 4 morti in Italia

Crescono ancora i casi di Coronavirus in Italia: sono 629 i nuovi contagi secondo il bollettino diffuso dal ministero della Salute. 55 in più rispetto a quelli comunicati ieri. I maggiori incrementi si sono registrati in Veneto (+120), Lombardia (+94) e Emilia Romagna (+71). Nessun contagio invece in Trentino e Valle d'Aosta. Quattro invece i decessi, in aumento di 1 rispetto ai tre comunicati ieri. I tamponi effettuati sono stati 53.123, dato in rialzo rispetto ai 46.723 di ieri. In calo i ricoverati con sintomi, - 7 ( sono ora 764) e anche i pazienti in terapia intensiva, 1 meno di ieri.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata