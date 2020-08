Covid-19, 574 nuovi positivi e 3 morti in Italia

Ancora oltre quota 500 il numero dei contagi da coronavirus in Italia, mentre si dimezzano i decessi. Secondo quanto reso noto dal Ministero della Salute, sono 574 i nuovi positivi nelle ultime 24 ore; ieri erano 523. Complessivamente sono 252.809 le persone che hanno contratto il virus da inizio pandemia.

Tre le vittime, la metà rispetto all'ultimo rilevamento. Il numero totale dei morti sale a 35.234.

I nuovi guariti sono 403, mentre i pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 56, uno in più rispetto a ieri. Oltre 46 mila i tamponi effettuati. Due le regioni con zero nuovi contagi, Molise e Valle d'Aosta, mentre gli incrementi più consistenti si registrano in Veneto (127) e Lombardia (97).

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata