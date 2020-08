Covid-19, 479 nuovi positivi e 4 morti in Italia

Sono in calo i contagi da Covid 19 in Italia. Nelle ultime 24 ore, secondo quanto riporta il ministero della Salute, sono 479 le persone risultate positive al Coronavirus. Ieri i casi registrati in 24 ore erano stati 629. Il totale dei contagi dall'inizio dell'epidemia in Italia sale a 253.915. Il dato inficiato dal numero dei tampo fatti che sono diminuiti: 36.807, quasi 17mila in meno di ieri. Veneto, Lazio e Lombardia le regioni con più contagi. Nessun caso rilevato in Basilicata, Molise e Valle d'Aosta.

Stabile il numero dei decessi: nelle ultime 24 sono morte altre 4 persone, lo stesso numero comunicato ieri. Il bilancio delle vittime sale così a 35.396. Sono 146 i dimessi e guariti dal Coronavirus in 24 ore, portando il totale a 203.786. 56 i pazienti in terapia intensiva, 1 più di ieri. 787 i ricoverati, 23 più di ieri.

Nel Lazio 68 casi, di questi 1/3 riguardano un cluster in una casa di cura (Asl Roma 1) e 1/3 sono casi di importazione o riguardano giovani di rientro da vacanze: sette casi di rientro da Malta, tre casi dalla Croazia, tre casi dall'Ucraina, tre casi dalla Spagna (uno da Formentera), tre casi dalla Grecia (Corfu’), un caso dalla Romania e un caso da lLibano. Lo ha riferito Alessio D'Amato, assessore alla Sanità della Regione.

In due giorni in Veneto oltre 12mila turisti sono stati sottoposti al loro rientro dalle vacanze a tampone per verificare la positività o meno al Coronavirus. Oggi altra giornata di grande afflusso per i 'punti tampone' allestiti dalle Ulss e Aziende della regione: alle ore 13 erano oltre 5300 i tamponi effettuati. Come già era avvenuto il giorno di Ferragosto anche oggi le persone che sono rientrate dalle vacanze hanno potuto effettuare il controllo per il Covid-19 senza dover prendere appuntamento.

