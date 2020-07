Covid-19, 235 nuovi casi e 21 decessi in Italia

Per il sesto giorno di fila cresce la curva di contagio del coronavirus in Italia. I dati del bollettino diffuso dal Ministero della salute sono purtroppo in linea con quelli degli ultimi giorni. I nuovi positivi sono 235 (12 in più rispetto a ieri), 95 dei quali in Lombardia (il 40,4%). Il numero totale dei casi sale a 241.419. Sono solo cinque le regioni dove non si sono registrati nuovi casi: Valle d'Aosta, Marche (per il secondo giorno di fila), Sardegna, Molise (per l'ottavo giorno di fila) e Basilicata.

I decessi sono 21 (6 in più rispetto a ieri), che portano il totale a 34.854. In Lombardia i morti sono stati 16, per un totale nella regione di 16.691 vittime.

Migliora il numero dei guariti, che sono 477 (ieri erano stati 384). Cala di 16 unità il numero dei pazienti pazienti ricoverati con sintomi, che attualmente sono 940, mentre diminuisce di 8 quello dei ricoverati in terapia intensiva (che sono 71).

