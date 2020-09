Covid-19, 1.494 nuovi casi: lieve calo ma pochi tamponi

Sedici morti, 10 in più le persone ricoverate in terapia intensiva

Sono 1.494 i nuovi casi di Coronavirus in Italia, mentre ieri erano 1.766. Calano però nettamente i tamponi, 51.109, mentre ieri erano stati 87.714 e sabato oltre 104 mila. Sono 10 in più le persone ricoverate in terapia intensiva. Sono invece 16 i decessi, ieri erano stati 17. I guariti sono 773. Sono invece 50.323 gli attualmente positivi.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata