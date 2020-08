Covid-19, 1.444 nuovi contagi e un decesso

Cala leggermente la curva di contagio da coronavirus in Italia. Secondo l'ultimo bollettino diramato dal Ministero della Salute, i nuovi positivi registrati nelle ultime 24 ore sono 1.444, diciotto in meno rispetto a ieri. Il totale dei casi da inizio pandemia sale a 266.853. A incidere, però, è l'alto numero di tamponi processati (99.108, oltre duemila in più rispetto a ieri), il più alto mai raggiunto in 24 ore.

Oggi si registra un decesso – ieri erano stati 9 – per un totale di 35.473 morti dall'inizio dell'emergenza.

Boom di guariti, che oggi sono 1.322 (ieri erano stati 348): il totale sale così a 208.224.

I pazienti ricoverati con sintomi sono 1.168, dieci in meno rispetto a 24 ore fa. Sale di cinque pazienti, invece, il numero dei ricoverati in terapia intensiva, che sono 79.

