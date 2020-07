Covid-19, 187 nuovi casi e 25 morti in Italia

Non cala la curva epidemica nel Paese: in Lombardia quasi il 60% dei nuovi positivi

Cresce ancora la curva epidemica in Italia per il coronavirus. Secondo il bollettino diffuso dal Ministero della Salute, sono 187 i nuovi positivi, 40 in più rispetto a ieri. Di questi, 109 sono stati registrati in Lombardia, il 58,2 per cento di quelli registrati su tutto il territorio nazionale. Il totale dei contagi dall'inizio della pandemia sono 240.765.

Sale leggermente anche il numero dei decessi: nelle ultime 24 ore sono stati 25, due in più rispetto a ieri. Il totale dei morti sale a 34.792. Inizialmente si era parlato di 21 decessi, ma poi la la Regione Marche ha comunicato un ricalcolo, segnalando 4 decessi che, precedentemente, non erano stati classificati come positivi al COVID-19.

Gli attualmente positivi sono 15.255, 308 in meno rispetto all'ultimo bollettino. I pazienti guariti sono 469, mentre sono 6 quelli usciti dalla terapia intensiva.

Sensibilmente più alto il numero dei tamponi effettuati nelle ultime 24 ore – 55.366 – mentre ieri erano stati 48.273.

