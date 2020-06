Covid-19, 142 nuovi positivi e 23 decessi

Cresce leggermente la curva epidemica in Italia, ma sono stati effettuati quasi 20mila tamponi in più rispetto a ieri: sette regioni senza nuovi contagi e 11 senza vittime

Cresce leggermente la curva epidemica in Italia per il coronavirus. Secondo il bollettino diffuso dal Ministero della Salute, sono 142 i nuovi positivi, in lieve aumento rispetto ai 125 di ieri. Il totale dei casi sale a 240.578. Fra i nuovi positivi, l'aumento maggiore ancora una volta è in Lombardia con 62 malati, ovvero il 43,66% del dato complessivo a livello nazionale.

I decessi sono stati 23, dopo il minimo storico toccato ieri con sei morti: il totale delle vittime del Covid-19 in Italia è quindi 34.767.

Sette le regioni in cui non si sono registrati nuovi casi di contagi – Trentino-Alto Adige, Friuli-Venezia Giulia, Marche, Abruzzo, Molise, Basilicata e Puglia – mentre in 11 non ci sono state nuove vittime.

Prosegue il calo dei pazienti ricoverati in terapia intensiva: a oggi sono 93, con un decremento di tre unità rispetto a ieri.

I tamponi fatti nelle ultime 24 ore sono 48.273, in forte aumento rispetto a ieri, quando erano stati solo 27.218. Gli attualmente positivi scendono di 933 unità. Il totale è così a quota 15.563.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata