Coronavirus, violenta impennata di contagi: 1907 casi in 24 ore

(LaPresse) - Brusco aumento dei contagi da coronavirus in Italia: i nuovi casi sono 1907, quasi 400 in più di ieri. Il numero dei tamponi resta stabile intorno ai 100mila, anche se si registra un leggero calo rispetto ai giorni scorso, 99.839 contro 101.773 di ieri. I decessi delle ultime 24 ore sono 10, 3 in meno rispetto a ieri. Diminuiscono anche i ricoveri in terapia intensiva, che calano di 9 unità.

La Lombardia, con 224 nuovi casi, si riconferma la regione più colpita, seguita da Campania (208) e Lazio (193). La Basilicata è l'unica regione che non ha registrato nuovi casi (ieri + 5)

