Coronavirus, verso ok dal 4 maggio ad allenamenti e sport

Dal 4 maggio si potrà tornare ad allenarsi e a fare sport. A quanto si apprende, è questo l'orientamento per il prossimo Dpcm, quello relativo alla fase 2, che il premier, Giuseppe Conte, ha illustrato durante la cabina di regia con gli enti locali. La misura riguarderebbe gli sport professionistici. Ma ci sarà anche la possibilità di allenarsi individualmente.

Al via il 4 maggio anche manifattura e cantieri pubblici. Nelle linee guida anche la possibilità di riaprire il commercio all'ingrosso, ma non per tutte le tipologie merceologiche, mentre la vendita al dettaglio potrebbe riprendere dal 18 maggio.

Disco verde anche per comprare cibo da asporto e tornare a fare jogging, anche se non in gruppo, sempre dal 4 maggio.

E dal 4 maggio con l'allentamento delle misure ci saranno più persone per strada e i sindaci sarebbero preoccupati per i controlli: i primi cittadini si chiedono come si potranno organizzare , se ci saranno, nelle misure nazionali, ingressi contingentati nei parchi, il via libera alle visite ai parenti e all'attività motoria. Secondo le rimostranze, le forze della polizia locale non sarebbero sufficienti.

